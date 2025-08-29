Rodríguez Schatz : “Ahora la plata de la educación va para las escuelas”

La candidata a concejal por la alianza La Libertad Avanza, Stefanía Rodríguez Schatz destacó que, gracias a una ordenanza aprobada junto al intendente Marcelo Matzkin, hoy el Fondo Educativo se utiliza de manera concreta en beneficio de los chicos y las instituciones educativas de Zárate y “te voy a contar de qué forma.”

“Antes la plata del Fondo Educativo iba a vaya a saber dónde, cualquier excusa era motivo para gastar el dinero de ese fondo en cosas que no tenían nada que ver con la educación; así que decidimos con el intendente Marcelo Matzkin que envíe una ordenanza para que el 80% de ese dinero se destine a la inversión en las escuelas y así lo aprobamos. De ese modo hicimos obras en el jardín de infantes 902, en las primarias 4, 29, 501, 5, 6, 26, 11, 10, 1, 19 y en la Técnica 1”, explicó Rodríguez Schatz quien argumentó que “tenemos que ganar la elección para tener una mayoría en el Concejo Deliberante que defienda esa conquista para las escuelas y el mundo educativo de Zárate, así no volvemos atrás.”

La concejal subrayó que más de mil millones de pesos en obras escolares ya son una realidad palpable en la comunidad. “Ahora la plata de las escuelas va para las escuelas y los chicos. Vamos a profundizar esa política, porque sabemos que cada mejora en la infraestructura escolar es una inversión directa en el futuro de nuestros hijos” dijo la primera candidata de la lista 2206, que lleva a Natalia Blanco como candidata a diputada provincial.

Para finalizar, “Fanny” como es conocida en su ambiente laboral y deportivo zarateño, explicó que “la lista nuestra demuestra personas con la convicción y la vocación del trabajo en servicio de la comunidad, quienes me conocen y la conocen a Natalia pueden dar fe de eso, honestidad, humildad y trabajo por Zárate es lo que nos distingue.”

Stefanía Rodríguez Schatz, candidata a concejal de LLA.