Santilli visitó Campana

El candidato a diputado nacional Diego Santilli estuvo eayer en Campana y convocó a la militancia local “a trabajar para terminar con el kirchnerismo” en las próximas elecciones.

Durante su visita, “el Colo” recorrió junto al intendente Sebastián Abella la obra de la nueva terminal para colectivos de media distancia que ya se encuentra en su etapa final en el predio de San Martín y Del Pino. Y luego participó de actividades de campaña en el barrio Banco Provincia junto al candidato a concejal Nerio Nogueira, la candidata a senadora provincial Marina Casaretto y militantes del intendente Abella.

En ese marco, Santilli destacó la importancia que tendrá la Elección del próximo domingo 7 de septiembre en la que se elegirán cargos provinciales y municipales.

“Estamos frente a una elección fundamental para consolidar el cambio iniciado en Argentina para que todos los ciudadanos de bien podamos recuperar la paz en las calles y vivir en libertad”, aseguró. “Campana, con la gestión de Sebastián (Abella), es un gran ejemplo de la transformación que se puede lograr cuando las cosas se hacen bien, pensando en mejorarle la calidad de vida a los vecinos”, agregó Santilli.

“Por eso es clave que trabajemos para terminar con el kirchnerismo, que lo único que quiere es controlar el Estado para construir poder propio y así destruir la producción y oprimir a los ciudadanos a través de un populismo que no mejora la vida de nadie”, concluyó.

Recorrida por el barrio Banco Provincia junto a Nerio Nogueira, Sebastián Abella y Marina Casaretto.