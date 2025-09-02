“En esta etapa estamos concentrados en generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones”

Marina Casaretto, Secretaria de Desarrollo Económico de Campana.

¿Qué acciones llevó a cabo el Municipio en la gestión de Sebastián Abella para favorecer la radicación de industrias?

Durante la gestión del intendente Sebastián Abella, el Municipio de Campana impulsó una serie de acciones estratégicas para favorecer la radicación y el crecimiento industrial en la ciudad. Entre las más relevantes, se destacan la Ordenanza de Promoción Industrial, que constituye una herramienta clave para brindar incentivos a nuevas inversiones, así como la simplificación de trámites administrativos y la mejora de infraestructura en zonas industriales.

Además, se fortaleció el acompañamiento a empresas a través de mesas de diálogo público-privado y programas de capacitación laboral, orientados a vincular la demanda empresarial con la formación de capital humano local.

¿Cuál es la política actual hoy en ese sentido?

La política industrial actual del Municipio se estructura sobre tres ejes principales:

• Promoción e incentivos: mediante la aplicación de la Ordenanza de Promoción Industrial, que facilita y estimula la llegada de nuevas empresas y la ampliación de las existentes.

• Responsabilidad social y sustentabilidad: con la reciente Ordenanza de Responsabilidad Social Empresarial, que promueve un desarrollo productivo más equitativo y sostenible, articulando el crecimiento económico con el compromiso social de las industrias.

• Modernización y sustentabilidad ambiental: con la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Reciclado Municipal, que en agosto cumplió su primer año de actividad y ya se consolida como un modelo de gestión de residuos orientado a la economía circular.

¿Qué proyectos y de qué sectores hay hoy en carpeta?

En esta etapa, más que hablar de proyectos puntuales, el Municipio está concentrado en generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones. Uno de los sectores con mayor proyección es la logística y los servicios asociados a la producción, que se consolidan como un motor de desarrollo para la región.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la puesta en marcha de un polo tecnológico, que en una primera etapa tendrá un fuerte componente educativo y de formación, y que luego evolucionará hacia un espacio de desarrollo económico e innovación, con el objetivo de diversificar la matriz productiva y potenciar la economía del conocimiento en Campana.

En ese sentido, el Municipio entiende que el verdadero valor está en las herramientas normativas vigentes, como la Ordenanza de Promoción Industrial y la Ordenanza de Responsabilidad Social Empresarial–, sumadas a la infraestructura local y al nuevo Centro de Reciclado Municipal, que constituyen bases sólidas para acompañar iniciativas de distintos sectores productivos en el futuro cercano.

¿Qué expectativas tiene el Gobierno Municipal y a qué sectores productivos apunta?

El Gobierno Municipal proyecta a Campana como un polo industrial diversificado y sostenible, capaz de atraer inversiones de sectores tradicionales y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades en actividades vinculadas a la innovación, la logística, la economía del conocimiento y las energías limpias. Las expectativas se centran en seguir fortaleciendo la articulación con el sector privado, potenciando a las PYMEs locales como proveedoras estratégicas, y consolidando políticas de empleo de calidad y cuidado ambiental, que permitan un desarrollo equilibrado y con impacto positivo en la comunidad.