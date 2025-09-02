Entrevista con Ariel Larralde, Secretario de Producción de la Municipalidad de Zárate.

¿Qué acciones llevó a cabo el municipio de Zárate en la gestión de Marcelo Matzkin para favorecer la radicación de industrias?

El Municipio de Zárate ha impulsado una serie de acciones destinadas a favorecer la radicación de nuevas industrias en su territorio. Entre ellas, se destaca la exención de pagos de derechos de construcción y habilitación, lo que favorece no sólo a grandes empresas, sino también a pymes y comercios que deciden abrir sus puertas o instalarse en el distrito, habiendo sumado ya más de 200 nuevos emprendimientos.

Además se impulsó y se aprobó en el HCD la Ordenanza N.º 5218, que creó un Régimen Municipal de Promoción Industrial Estratégica. Esta normativa establece un esquema de beneficios fiscales diferenciados para sectores considerados prioritarios, como el automotriz, autopartista, nuclear y tecnológico vinculado a inteligencia artificial, por lo que las empresas que se instalen en el distrito pueden acceder a exenciones de la tasa de Seguridad e Higiene por plazos que van de 10 a 20 años.

¿Cuál es la política actual hoy en ese sentido?

La política actual del municipio se orienta a consolidar a Zárate como un polo industrial estratégico. No solamente con los beneficios para la radicación e instalación de nuevas empresas, sino también con acompañamiento a ya las instaladas dentro del distrito, donde en conjunto con la Secretaría de Gobierno se ha logrado avanzar con los trámites y entregar la Habilitación a empresas que llevan años funcionando y con las cuales el estado municipal tenía esa deuda. A su vez, se generaron espacios de encuentro con empresas e inversores como el Zárate Produce y se puso a disposición de las empresas el nuevo portal de empleo que acerca a aquellas que se encuentren a la búsqueda de nuevos puestos de trabajo, con los vecinos.

¿Qué proyectos y de que sectores hay hoy en carpeta?

Actualmente, además de la instalación de Mercedes-Benz Camiones y Buses, lo que representa un hito clave para el perfil automotriz del distrito y refuerza la política de atracción de grandes empresas del sector; uno de los proyectos más relevantes es la radicación de una importante empresa autopartista que avanza con la construcción de su nueva planta en un predio cercano a Toyota y que implicará la creación de cientos de puestos de trabajos, tanto directos como indirectos.

Pero más allá de estas dos importantes empresas, se trabaja y se articula con proyectos de diferentes rubros para que elijan nuestro distrito, como la instalación de una alimenticia, que ya está produciendo y creciendo.

¿Qué expectativas tiene el gobierno municipal y a que sectores productivos apunta?

Las expectativas del gobierno municipal están centradas en atraer inversiones que no sólo generen empleo directo, sino que también fortalezcan a proveedores locales y potencien el desarrollo tecnológico de la región. La apuesta está orientada principalmente a los sectores automotriz y autopartista, la energía nuclear y la industria tecnológica, pero sin dejar de lado que el distrito es también poseedor de industrias de consumo masivo, y que su ubicación es favorable para cualquier tipo de rubro.

De este modo, el municipio busca posicionarse como un territorio competitivo, capaz de ofrecer condiciones atractivas para el capital privado, y al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la economía y en la calidad de vida de los vecinos.