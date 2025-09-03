Ya son 100 los agrupamientos industriales bonaerenses aprobados mediante decreto

El Gobernador Axel Kicillof firmó el decreto de aprobación del parque industrial Out Size S.A. de Zárate, y ahora la provincia ya cuenta con 100 agrupamientos industriales con habilitación definitiva.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el lunes el decreto de aprobación para el parque industrial Out Size S.A., ubicado en el municipio de Zárate, con lo que la provincia de Buenos Aires llega a los 100 agrupamientos industriales que cuentan con habilitación provincial definitiva, en el marco de las políticas provinciales de regularización e incentivo a la industria local.

La formalización brinda seguridad y facilita el financiamiento a las empresas radicadas en agrupamientos industriales bonaerenses. El parque Out Size había recibido su disposición previa en 2017, pero sin lograr avanzar en ese entonces con los requerimientos necesarios para la aprobación definitiva. En el año 2021 el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce el ministro Augusto Costa otorgó una prórroga y se trabajó en constante articulación con otros organismos provinciales en la tramitación de los certificados necesarios para llegar a la firma del decreto. Se trata de un parque emplazado sobre la Ruta 9, en una ubicación estratégica por su cercanía con la planta automotriz Toyota: ya alberga a empresas proveedoras de la terminal, y constituye una oportunidad logística para otras que componen la cadena de valor automotriz y autopartista de la Provincia.

Con el decreto de aprobación, las empresas que se alojen en el parque industrial estarán en condiciones de escriturar sus lotes y fortalecer sus proyectos de inversión, crecimiento, trabajo y desarrollo.

Los agrupamientos industriales son fundamentales para generar condiciones competitivas para la radicación de empresas y la consolidación de las inversiones privadas; y son cruciales para el arraigo en los municipios debido a la creación de puestos de trabajo local.

En la provincia de Buenos Aires hay 204 agrupamientos industriales, distribuidos en 111 municipios -el 60% de ellos se encuentra en el interior, y el 40% en el AMBA. Además de los 100 que cuentan con su decreto de aprobación definitiva, hay 104 parques industriales que tienen su disposición previa, lo que indica que están operativos y en condiciones de avanzar con los trámites para su regularización definitiva.

El predio se encuentra sobre colectora este de Ruta 9, entre la cementera y el Centro de Gestión del Conocimiento.