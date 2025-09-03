“Voy a ponerlos intereses de Zárate primero”

La candidata a diputada provincial, Natalia Blanco, aseguró que su compromiso es claro: defender los intereses de Zárate en la Legislatura bonaerense y pelear por los recursos que históricamente no llegan al distrito “desde 2019 Kicillof no manda un peso.”

“Mi prioridad es acompañar y solidificar la gestión de Marcelo Matzkin, que ha demostrado que con orden y decisión se puede transformar la ciudad. Desde La Plata voy a trabajar para que Zárate tenga la representación que merece”, subrayó y añadió: “en el ámbito local respaldamos la gestión con la candidatura de Stefanía Rodríguez Schatz, que como yo, es una zarateña trabajadora con la que transitamos este apoyo a la gestión de Matzkin.”

Blanco destacó que uno de los casos más urgentes es terminar con la doble tributación inconstitucional que hoy pesa sobre los puertos por parte de la Provincia, lo cual desalienta inversiones y resta competitividad al sector productivo local. Además, adelantó que impulsará la ley de reiterancia, para que quienes delinquen y tienen antecedentes previos no puedan ser excarcelados.”

En esa línea, señaló que su labor estará enfocada en tres ejes centrales: gestionar más recursos para obras y servicios, exigir la designación de los cargos judiciales que se encuentran vacantes en el departamento judicial Zárate-Campana, y apoyar una baja impositiva a las industrias locales para fortalecer la producción y el empleo.

“Zárate tiene un potencial enorme. Pero necesitamos que la Provincia deje de darle la espalda a nuestra ciudad. Voy a poner los intereses de Zárate primero, porque ese es mi compromiso con los vecinos”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el intendente Marcelo Matzkin está transformando Zárate habiendo partido del peor escenario que dejó el kirchnerismo en el distrito, y que su tarea en la Legislatura será darle respaldo político e institucional a ese proceso de cambio buscando recursos de origen provincial que con el gobierno de Kicillof nunca llegaron.