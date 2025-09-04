Repavimentación de Ruta 4: se habilitó el primer tramo mano a Panamericana

Esta semana se habilitó el primer tramo mano a la Panamericana de la repavimentación que se está desarrollando en la Ruta 4.

La etapa inicial del proyecto aborda los primeros 3 kilómetros de la calzada, desde la colectora de la Ruta 9. Este tramo se reconstruye con un paquete estructural de hormigón y tendrá 7 metros de ancho.

Durante una recorrida por la zona, el intendente de Campana, Sebastián Abella pudo constatar este martes que ya se completaron y habilitaron los primeros 300 metros de una de las manos, lo que posibilita continuar en la otra y facilitar el tránsito en el sector.

“La repavimentación de la Ruta 4 no solo era algo muy pedido por los vecinos, sino que también es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad”, aseguró Abella luego de su recorrida por el lugar.

“Es una obra de suma importancia para Campana y todos los vecinos de la zona. Por eso es una alegría que avance día a día. Sabemos que genera complicaciones en el tránsito y por eso le pedimos paciencia a los vecinos, porque lo más importante es que la obra siga adelante”, concluyó.

