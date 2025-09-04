Comenzaron trabajos preparatorios en el Centro de Transferencia de la avenida Anta

Una cuadrilla de Servicios Públicos comunales, inició ayer los trabajos de limpieza y demarcación de obra, en un sector de la calle interna del Centro de Transferencia municipal en Zárate -hacia la Avenida Anta-, para posteriormente continuar con la ejecución de un plan de remediación en otras partes de esa estructura vial, de utilización extrema.

La intervención estará acompañada por el uso de una retroexcavadora que penetrará hasta los cinco centímetros del pavimento y la colocación de una capa de asfalto en caliente que optimizará la transitabilidad del lugar.

El circuito también dispondrá de otras intervenciones, en la vía de acceso al CDT sentido ferrocarril y en la “U” de giro, entre las calles de ingreso y salida.

El Municipio de Zárate ya había informado en sus ruedas de prensa mensuales, que efectuaría una reparación integrada de las calzadas, como también que mejoraria la estructura edilicia en el sitio de movilidad pública, donde están dispuestas sus plataformas de servicio.

Trabajadores de Servicios Públicos realizaron trabajos de limpieza y demarcación de obra