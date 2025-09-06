Un grupo de vecinos denunció que el municipio los quiso desalojar

Nunca visto en la historia de Zárate que topadoras arrasen con casas sin prever si las estaba habitando alguien. Algo totalmente desalmado para un municipio e insólito a 48 horas de las elecciones. Una locura a nivel humano y sin ningún de racionalidad política.

Literalmente, sesenta familias del barrio “El Golfito” se despertaron a las 8 de la mañana con topadoras queriendo arrasar paredes de sus viviendas en la intersección de Ruta 6 y 193, en el ingreso al Smithfield Golf Club.

Los vecinos denunciaron en la fiscalía que topadoras municipales, apoyadas por móviles del COZ y de Policía Bonaerense, irrumpieron en el barrio y comenzaron a demoler todo lo que se encontraba a su paso sin aviso ni notificaciones previas.

“Nosotros compramos estos terrenos y tenemos boletos de compra- venta. Venimos pagando los servicios y no estamos construyendo casillas sino casas de material. Siempre actuamos con escribano, tenemos los boletos avalados con escribanos y hace varios años que queremos ser integrado al Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares pero el municipio no acompaña ni nos ayuda”, comentó Fabián, una vecino.

Según comentaron, y ante los rumores de que hubo usurpaciones, los vecinos comentaron que hay familias viviendo desde hace 20 años en esta zona; y todos con boleto de compra y venta.

“Tomamos contacto con el intendente y nos dijo que ellos cumplen con una directiva de Nación, de Millei. Por eso vienen a desalojarnos argumentando que somos usurpadores y que estamos en terrenos ilegales”; agregó el vecino.

Sobre los restos de cemento y ladrillos huecos rotos, tres vecinas lloran y se agarran la cabeza de lo que ayer era su casa. Sus vecinos ahora levantan chapas y tratan de acomodar parte de las ruinas de lo que una vez que una vivienda. “Mi mamá se puso delante de las topadoras y trató de frenarlas pero la empujaron a la fuerza. Luego decidimos cortar la ruta para visibilizar este atropello y la policía nos apretaba, nos decía que nos corriéramos porque nos iban a reprimir. Una vergüenza, un descaro total”, evaluó la vecina.

Cerca del mediodía este grupo de vecinos decidió cortar una mano de la ruta 6 hasta las 17 horas que se liberó la autovía. Ahora aguardan continuar la vía legal para tratar de ser reconocidos como un nuevo vecindario de Zárate y frenar este “atropello” que denuncian de parte del municipio.