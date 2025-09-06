Están habilitados 105.900 electores en el Partido de Zárate

El operativo electoral para estas Legislativas 2025 ya está en marcha, las urnas llegarán hoy a las escuelas y estarán custodiadas por personal militar durante toda la noche y madrugada del sábado hasta el día de apertura de los comicios.

ESCUELAS

Las escuelas habilitadas serán 52; EP 7; Técnica 3; Primaria 1; EP 10; EP2; EP3; EP4; EP 5; Jardín 910; EP28; ES 13; EP 29; EP27; EP 33; Escuela Especial 502; EP 26; EP 11; Jardín 915; 914; 911; EP 14; EP 31; Colegio Hotton; EP 6; EP 37; Ep 35; EP 15; Jardín de Infantes 907; 923; ES 9; EP 36; Jardín de Infantes 916; Centro Educativo Complementario 801; Jardín de infantes 903; Instituto José Manuel Estrada; Ep 23; Colegio San Pablo; Escuela Especial 501; Instituto de Vanguardia; Técnica 1; Colegio de la Ciudad; Instituto San Francisco de Así; EP 12; EP 24; EP 13; EP18; EP 9; Secundaria 1 de Lima; Primaria 17 de Lima; Instituto Vanguardia de Lima, Instituto Sagrada Familia (mesa de Extranjeros) y el Jardín de Infantes 901 de Lima.

VEDA

De cara a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en la provincia de Buenos Aires, desde las 8 de ayer comenzó la veda electoral.

Durante la veda, quedan restringidas una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación, prevista para este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La veda comenzó ayer a las 8 hs y se extenderá hasta las 21 hs del domingo, tres horas después del cierre de los comicios.

Durante el período de veda, quedan prohibidas las siguientes actividades:

-Actos y propaganda: realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.

-Redes sociales: postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.

-Encuestas: publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.

-Venta de alcohol: se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 hs del sábado y hasta el cierre de la veda.

-Espectáculos: realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.

-Portación de armas: está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda.

Qué se vota este domingo en Zárate

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votarán para renovar mandatos de senadores y diputados provinciales, así como de concejales y consejeros escolares en los municipios.

Las elecciones, enmarcadas dentro de un proceso de desdoblamiento respecto a las nacionales, definirán la representación legislativa y local de los bonaerenses para los próximos años.

En total, se elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además, cada municipio definirá la composición de los concejos deliberantes y los consejos escolares, cruciales para la administración y el control local.

Particularmente en Zárate, distrito perteneciente a la segunda sección electoral bonaerense se elegirán 11 diputados provinciales, 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales.

Se utilizará el sistema de boleta partidaria. Según las autoridades provinciales, su adopción garantiza un proceso ágil y confiable, dado el conocimiento extendido entre el electorado.

Cada partido o alianza inscripta presenta su boleta con todos los cargos a renovar, permitiendo que el votante elija la opción preferida.

Este mecanismo difiere del implementado en los comicios nacionales del 26 de octubre, donde debutará la Boleta Única de Papel (BUP), tras su aprobación por el Congreso nacional.

Y en Campana ?

Más de 88 mil campanenses están habilitados para votar en las Elecciones Legislativas que se realizarán mañana en toda la provincia de Buenos Aires.

La sección de la boleta correspondiente a Campana será para elegir 10 concejales que renovarán la mitad del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y 3 consejeros escolares que renovarán la mitad del Consejo Escolar.

En tanto, la sección de la boleta correspondiente a los cargos provinciales en Campana contará con los candidatos a integrar el Senado de la provincia de Buenos Aires en representación de la Primera Sección Electoral.

Es que Campana es uno de los 24 distritos que integran la Primera Sección Electoral bonaerense, por lo que será parte de la elección de 8 senadores provinciales.