Patrullero embiste a un motociclista que se encuentra en grave estado de salud

El sábado pasado en horas de la mañana en la ciudad de Zárate, un motociclista fue embestido por un patrullero, en ocasión que ambos transitaban en el mismo sentido, por Avenida Mitre, y la colisión se produjo cuando el móvil policial giró a su izquierda sin advertir que la moto circulaba a la par.

El conductor del vehículo menor voló por el aire, en la bocacalle de Mitre y y la calle Almafuerte, y quedó tendido en el piso.

Se encontraba en las últimas horas de ayer internado en el Hospital Regional de Agudos Virgen del Carmen, en un penoso estado de salud.

Se trata de un hombre de 38 años, chofer de la línea de ómnibus local, cuya identidad mantenemos en reserva.

El momento del choque fue captado por las cámaras de seguridad de la vía pública.

El momento del choque fue captado por cámaras de seguridad.