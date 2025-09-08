Passaglia: la provincia y el país necesitan de la transformación que vivimos en San Nicolás

San Nicolás, especial para LA VOZ

El candidato a primer diputado bonaerense por la Segunda Seccional Electoral y uno de los líderes de la formación “Hechos”, Manuel Passaglia, emitió ayer a media mañana su voto en el Instituto Fray Luis Beltrán -zona norte nicoleña-, donde reiteró el gran desafío que representa sortear viejas estructuras políticas y crear una fuerza partidaria que ofrezca testimonios veraces de superación y orden territorial.

Acompañado de su hermano e Intendente Municipal, Santiago y de dos de sus tres hijos Felipe y Gregorio, Passaglia aseveró que fue un “desafío muy grande del espacio animarse a más, porque el país y la provincia necesitan de la transformación que vivimos acá.

“Armamos equipos en todas las ciudades – de la Sección-, en un proceso de transformación muy fuerte y con mucho trabajo desde San Nicolás”, resaltó.

Anoche, Manuel Passaglia seguía el cierre de la elección desde su Centro de Campaña, montado en la Sociedad Francesa de San Nicolás.

En esta campaña,Passaglia visitó en reiteradas veces Zárate y Lima.

Manuel Passaglia fue a votar junto a dos de sus tres hijos, Felipe y Gregorio. Silvina Román, candidata a concejal de HECHOS en Zárate ayer al momento de emitir su voto.