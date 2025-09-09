Detenciones en Escobar: Intentaban hacer un boquete en la sucursal del Banco Nación de calle Mitre

Ayer detuvieron en Escobar, a cuatro personas sospechosas de estar planeando realizar un boquete para robar la sucursal céntrica del Banco de la Nación Argentina, en la vecina localidad.

Al parecer, la intencionalidad delictual fue advertida por un vecino que vió movimientos raros en una construcción lindera a la entidad bancaria y dio aviso a la policía y a la seguridad municipal.

La rápida intervención de las fuerzas dio como resultado la detención de cuatro personas de entre 19 y 36 años, quienes no pudieron dar explicación de porque estaban en ese lugar, escapando por los techos, con herramientas y objetos tales como sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, batería de auto, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno, una manguera de corte de plasma, dos aparatos de radio (tipo handy). Uno de ellos se encontraba en el patio del Banco.

Además de decomisarse los objetos y herramientas, se secuestró un auto Ford Fiesta gris con dos patentes, explicaron fuentes policiales.

En la persecución, dos agentes de la Policía Municipal de Escobar terminaron heridos cuando cayeron desde los techos.

Las instalaciones del Banco no fueron afectadas, ya que se constató que las personas detenidas no llegaron a hacer daño en las paredes.

Los investigadores suponen que los detenidos tienen vinculación con el boquete que realizó una banda, días atrás en el Banco Patagonia Sucursal Zárate.

a de la Provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del comisario mayor Lucas Borge, con otros tres sospechosos fueron detenidos por efectivos de la comisaría 1ª de Escobar.