Centro de Transferencia: habilitaron sector mejorado y seguirán las intervenciones

A media mañana del lunes, una cuadrilla de Servicios Públicos municipales retiró las vallas que protejían la intervención de calzada, que la Comuna efectuó la semana anterior, en tres paños – tramos- de la calle de salida del Centro de Transferencia municipal hacia la Avenida Anta, gravemente afectada por la intensa transitabilidad de buses y vehículos particulares.

Según pudo saber LA VOZ, las intervenciones del mismo calibre continuarán en los próximos días, con la vía de acceso sentido ferrocarril, también considerablemente dañada.

Luego, las obras se concretarán en “U” de giro entre ingreso y egreso del circuito, frente al principal acceso a la Estación Zárate.