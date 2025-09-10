Raúl Imosi se despidió el viernes del arbitraje en el partido del centenario

El viernes durante el partido del centenario que se realizó en el Club Independiente, Raúl Imosi decidió cerrar una carrera profesional que abrazó durante más de tres décadas.

Imosi decidió que esa noche y en ese lugar que tantas veces lo viera desde chico como espectador, era el momento ideal para concluir su carrera como árbitro.

Y lo hizo acompañado de su familia que estaba en la tribuna y de su amigo, Juan Comelli (también ex árbitro nacional) a su lado en el parquet.

En diálogo con un periodista de Diario La Voz Raúl Imosi destacó lo siguiente:

“Es una emoción muy grande haber participado esta noche. Estar hoy acá en este lugar donde empezó todo, donde hay muchas historias con el básquetbol. Pasé por todos los lugares. Así que muy contento de poder terminar mi carrera en este lugar. Me invitaron al partido y acepté ya que era el momento de decir adiós a la actividad y seguir colaborando desde otro lugar…”

P: ¿Cuántos años relacionado con el arbitraje?

R: “Son 37 años, desde los 18 años. Este año voy a cumplir 55 años de edad así que fueron 37 años…”

P: Una carrera estupenda donde pudiste dirigir partidos de Liga Nacional…

R: “Sí tuve la suerte de participar en casi todas las competencias argentinas y la verdad fue algo muy emocionante. Me di el lujo de dirigir Liga Nacional, el viejo TNA durante 16 años y cosas de la vida me llevaron a dejar la actividad profesional, pero como vos sabes siempre seguí colaborando con la Provincia, como también en la ciudad y la zona junto al arbitraje que es mi pasión…”

P: Como vos dijiste además éste club, Independiente, es algo especial para vos ya que prácticamente creciste desde tu infancia pegado al club…

R: “Sí, nací al lado del club y viví hasta los 23 años al lado del club. Prácticamente conozco a toda la gente del club desde esa época. Y muy contento que esta noche puedan estar mi señora, mi mamá, mi hijo. Y un momento muy especial que haya podido venir Juanchi Comelli con quien compartimos tantos momentos juntos a acompañarme hoy…”

Raul Imosi fue árbitro durante 37 años. Juan Comelli y Raul Imosi fueron los últimos árbitros nacionales que tuvo la ciudad de Zárate. Y volvieron a dirigir juntos el viernes en Independiente Raúl Imosi junto a su esposa Karina, su hijo Nicolás y su madre Alba que estuvieron presentes el viernes en el Club Independiente en lo que fue su último partido como árbitro.