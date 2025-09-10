El Concejo Deliberante que se viene

Se avecinan dos años muy laboriosos para el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin. No fue una elección más de medio término sino la posibilidad concreta de ser reelecto. Parece una expresión alarmista para el Pro, hoy en alianza con La Libertad Avanza, pero es una realidad.

El oficialismo podría perder la presidencia a partir de diciembre, con todo lo que eso conlleva, pero por sobre todas las cosas, pierde la la mayoría y a la hora de querer aprobar un proyecto debería consensuar y negociar con Fuerza Patria.

Internas, concejales que se van y los que que entran

En el caso del peronismo, el gran desafío será superar su interna. Por un lado el Partido Justicialista, que llevó a Leandro Matilla y, por el otro, los concejales que tienen a Agustina Propato como referente y a la agrupación 20 de noviembre. El PJ responde a Abel Furlán y el otro sector a Propato y a Berni.

Los concejales que terminan su mandato que responden a Matzkin son seis: Hernán Bochini, Marisa De Silva, Blanca Di Giuseppe, Ignacio Olivera, Victoria Semería (Bloque Juntos Somos Zárate) y Norberto Toncovich (Juntos UCR), que votaba como aliado del oficialismo local.

Por otro lado, las bancas opositoras a Matzkin que se ponían en juego eran cuatro: Leandro Matilla y Mónica Cabeza (Fuerza Patria), Aldo Morino (Partido Socialista) y Vanesa Palermo (Bloque SMATA Unión por la Patria).

De estos datos se puede observar que además de la presidencia y la mayoría, el oficialismo perdió dos bancas: salen seis, ingresan cuatro.

Los nuevos bloques quedarán conformados de la siguiente manera: Walter Unrein, María Elena Gallea, Eduardo Finkel, Natalia Blanco (su reemplazante sería Mariana Sánchez en función de que se mantenga la paridad de género y del orden de lista del año 2023) Stefanía Rodríguez Schatz e Ignacio Olivera. Estos serían los concejales “puros” del Pro, que responden al intendente Matzkin.

Luego se conformaría el bloque “puro” de La Libertad Avanza con Daiana Hergert, Fabián Cracco y Verónica Firmani.

Un total de nueve concejales, con lo cual pierde la mayoría simple. En la actualidad, el Pro ostentaba nueve concejales propios más el voto de Toncovich. Sumando un total de diez. Y ante el empate, el voto doble del presidente Unrein definía a favor de los proyectos que elevaba el intendente. Con esta nueva conformación, aún sumando a sus aliados, no llega a nueve votos.

En tanto, el bloque de Fuerza Patria-PJ estará integrado por Leandro Matilla, Guido Borrelli, Carlos Domínguez, Marcela Budano y Marcelo Schiavoni. Y a su vez se sumarían ediles de la línea de Agustina Propato, la Agrupación 20 de Noviembre, con Ana María Almirón, María Gabriela Moreira, Desirée Ayala y Lucas Castiglioni. Junto a ellos, Alejandra Berni, hermana de Sergio, quien se aisló del PJ en un unibloque llamado Agrupación Zárate al Futuro.

Un unibloque que se alzó como opositor a Matzkin durante los últimos dos años es Lautaro Fenestraz, un libertario que se abrió del bloque oficial.

Por lo tanto, si se ponen los opositores justicialistas, sobrellevando sus internas, y acordando con Fenestraz pueden desaprobar y congelar cualquier decreto o proyectos del intendente. Un revés político a la hora de gobernar los restantes dos años de su gestión.

O sea que La Libertad Avanza está fragmentada al interior del HCD y el peronismo también. Escollos políticos que serán un desafío para ambas fracciones.

Finalmente, la presidencia no es cosa menor. Existe una tradición en el HCD: la fuerza que ganó siempre puso al presidente del cuerpo. Pero todo hace suponer que Matilla puede no ser un presidente de consenso, ya que la agrupación de Propato podría designar a uno de los suyos. El PJ, claro está, señalará a Matilla. Luego todo hace suponer que Walter Unrein buscará que lo elijan nuevamente como presidente pero como sucederá a lo largo de este año, todo será negociado, se tratará de llegar al consenso y el nuevo Concejo Deliberante estará signado por el debate y las internas abiertas entre los mismos bloques.