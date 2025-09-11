El plan de asfalto llega a San Cayetano

El intendente de Campana, Sebastián Abella visitó San Cayetano, donde el Municipio de Campana iniciará una nueva etapa del plan de asfalto que desarrolla en los barrios para mejorar su infraestructura y la calidad de vida de sus vecinos.

Actualmente, se realizan tareas preliminares que comprenden la limpieza de zanjas y la nivelación del suelo para preparar la base, que permitirá la posterior colocación de la carpeta asfáltica.

En esta ocasión, la obra se extenderá por las calles Iturriaga y Murray, entre Zárate e Ibarra, y Molina, entre Iturriaga y Murray.

“El asfalto significa progreso para el barrio y una mejor calidad de vida para las familias. Por eso, seguimos trabajando para que cada vecino tenga mejores condiciones de circulación, invirtiendo en obras clave que transforman su realidad”, afirmó el jefe comunal durante visita al barrio, donde fue recibido por las familias de la calle Molina.

El intendente Abella supervisó ayer las tareas preliminares de la obra.