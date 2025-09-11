Preocupan piedrazos contra micros del SIT

La empresa municipal que administra el transporte urbano de pasajeros, SIT, informó que se han registrado hechos de extrema gravedad en los que se arrojaron piedras contra los micros en calle Pellegrini y 58.

“Estas acciones no solo generan daños materiales, sino que ponen en riesgo directo la vida y la integridad física de choferes y pasajeros. Advertimos que, de repetirse este tipo de actitudes violentas, nos veremos obligados a reducir o incluso cancelar el servicio en las zonas afectadas, priorizando la seguridad de todos. Solicitamos a la comunidad responsabilidad y respeto hacia un servicio que es esencial para el traslado diario de miles de vecinos. Cuidemos entre todos lo que es de todos”, concluyó la empresa en un reciente comunicado.