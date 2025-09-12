Docentes universitarios van al paro tras el veto de Milei

Ante la confirmación del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), convocó a un paro de 24 horas para hoy viernes en todas las universidades del país.

“Además, junto a las demás expresiones que conformamos el Frente Sindical Universitario, los estudiantes y la comunidad universitaria, llevaremos adelante una tercera Marcha Federal Universitaria a realizarse el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso, para defender la ley”, indicaron desde FEDUN.

“Lamentablemente, el Gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública. Luego del apoyo multitudinario a las dos marchas federales y a pesar de los recientes resultados electorales adversos -en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional sufrió una derrota contundente-, Milei no rectifica su rumbo”, agregan.

En la zona, las anteriores marchas tuvieron epicentro en Campana.