El Dr. Fabio juró como Fiscal de Cámara

Se realizó ayer la ceremonia de Jura del Dr. Christian José Fabio como Fiscal de Cámara en el Concejo Deliberante de Campana. Estuvo encabezada por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Juan Martín Mena, y del juez de la Suprema Corte bonaerense, Dr. Sergio Torres.

En representación del Colegio de Abogados Zárate-Campana (CAZC) estuvo presente su presidente, Dr. Marcelo Fioranelli, quien destacó la importancia de este acontecimiento para la vida institucional del Departamento Judicial.

“Desde el Colegio de Abogados celebramos este hito que fortalece el funcionamiento de la justicia en nuestra región. Nuestro compromiso es estar presentes y acompañar cada instancia que contribuya a consolidar un servicio de justicia más cercano, eficaz y transparente para la ciudadanía”, destacó el Dr. Marcelo Fioranelli, .

También asistieron los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Sebastián Abella (Campana) y Marcelo Matzkin (Zárate), el juez federal de Campana, Adrián González Charvay y el Dr. Mariano Chausis, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Zárate Campana, entre otros representantes de la comunidad jurídica y autoridades locales.

El Dr. Marcelo Fioranelli y el Dr. Christian José Fabio ayer en el Salón Blanco.