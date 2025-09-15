Aumentan el valor de las guardias médicas en hospitales municipales, unidades sanitarias y salitas

Mediante el Decreto Nº442/25, la secretaría de Salud municipal estableció un nuevo aumento para profesionales médicos del Hospital Intermedio Municipal, René Favaloro, la Unidad Sanitaria Dr. Aurelio Aleotti, de la localidad de Lima, las Unidades Sanitarias y Salas de Primeros Auxilios de todo el Partido.

Será una suba salarial para quienes presenten servicios profesionales médicos continuos pero, puntualmente, para las guardias médicas que brinda la comuna.

Este nuevo aumento abarca a los médicos de guardia, de carácter de mensualizado como así también de planta permanente, y que estén cumpliendo guardias de doce y de veinticuatro horas que se realicen en el ámbito de la Secretaría de Salud.

Por el decreto antes mencionado, el intendente aprobó aumentar el valor de las guardias médicas de 24 y 12 horas en $ 358.953,98 y en $ 394.848,22; para las guardias realizadas los días sábados, domingos o feriados.

Asimismo, se establece el valor correspondiente a las Guardias Médicas (12 hs.) para el personal que revista el carácter de mensualizado y/o de planta permanente en el ámbito de dicha Secretaría en $ 179.476,99. para aquellas guardias realizadas en días hábiles, y en $ 197.424,11 para las guardias realizadas los días sábados, domingos o feriados.

En tanto, el valor hora para las guardias realizadas en días hábiles será de $ 14.956,42 y para las guardias realizadas los días sábados, domingos o feriados será de $ 16.452,01.

Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro en Avenida Antártida Argentina.