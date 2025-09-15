Reubican juegos del Parque Urbano de Campana en otras plazas dela ciudad

Con el fin de poner en valor los espacios verdes y garantizar que más vecinos tengan acceso a zonas recreativas cerca de sus hogares, el Municipio de Campana reubica los juegos que se encontraban en el Parque Urbano en otras plazas de la ciudad.

Los nuevos destinos de los juegos son los barrios Las Campanas y Puerta de Sol y Plaza de las Carretas y se instalan luego de un proceso de reacondicionamiento de los mismos por personal de la Secretaría de Espacio Público.

La incorporación de los juegos en los nuevos espacios es posible luego de la decisión de renovar por completo el patio de juegos del Parque Urbano para ofrecer a los chicos una diversión totalmente renovada y nuevos desafíos.

Renovación del Parque Urbano

El Municipio de Campana avanza con un importante proyecto de renovación en el Parque Urbano: instalará un innovador patio de juegos para los niños. Los nuevos juegos ya se encuentran en pleno proceso de instalación y fueron especialmente diseñados para fomentar el movimiento, desarrollar la destreza física y promover la interacción entre los chicos.

Entre los elementos que se sumarán al Parque se destacan un cronómetro, palestra, steps, plataformas de manos y pies, entre otros, pensados para ofrecer una variedad de desafíos y experiencias únicas. Los juegos que allí estaban emplazados fueron reacondicionados y reubicados en la plaza de Las Campanas, la nueva plazoleta del barrio Puerta del Sol y la Plaza de las Carretas.

“Semanas atrás, en el Parque Urbano inauguramos un nuevo mástil donde la bandera argentina flamea bien alto, además de realizar trabajos de forestación y la puesta en valor del avión Pucará que rinde homenaje a los ex combatientes de Malvinas”, señalaron desde el Municipio.