Conflicto en Celulosa: interviene el Concejo Deliberante

El viernes los concejales recibieron una delegación de trabajadores de Celulosa Argentina en Argentina, quienes trasmitieron la preocupación en el sector por la situación de la empresa. Ante ello, el Concejal Lucas Castiglione presentó los proyectos que obran a continuación:

Proyecto de resolución de Lucas Castiglioni

VISTO:

La situación laboral crítica que atraviesan los trabajadores de la planta de Celulosa Argentina en Zárate, donde aproximadamente 140 empleados se ven afectados por la paralización de actividades, suspensiones y falta de pago de salarios y aportes previsionales.

CONSIDERANDO:

Que el Partido de Zárate ha sido históricamente uno de los polos industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, con fuerte presencia del sector químico, petroquímico, energético, papelero, logístico y automotriz;

Que los trabajadores son el principal recurso humano de cualquier actividad productiva

y merecen el respeto de sus derechos laborales.

Que la paralización de la planta Celulosa Argentina en nuestro distrito y la falta de pago de salarios afecta directamente a las familias de los 140 trabajadores involucrados, generando incertidumbre económica y social.

Que es responsabilidad de la empresa Celulosa Argentina debe ser cumplir con sus obligaciones legales, garantizando el pago de salarios y la regularización de aportes jubilatorios y de obra social.

Que la intervención de organismos gubernamentales y el diálogo con los representantes

gremiales son herramientas fundamentales para resolver los conflictos laborales de manera

justa y rápida.

Que los representantes gremiales han denunciado un vaciamiento por parte de la empresa y la irresponsabilidad de no presentarse a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo, agravando el conflicto.

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZÁRATE, en uso de las facultades sanciona la siguiente:

RESOLUCIÓN

– ARTÍCULO 1°: Repudiar enérgicamente las medidas adoptadas por la empresa Celulosa Argentina en Zárate que afectan a los trabajadores, incluyendo la paralización de la planta, suspensiones y falta de pago de salarios.

– ARTÍCULO 2°: Exigir de manera inmediata a la empresa el pago íntegro de los salarios adeudados a los aproximadamente 140 trabajadores afectados, así como la regularización de los aportes jubilatorios y de obra social.

– ARTÍCULO 3°: Instar a la empresa a mantener un diálogo abierto y permanente con los gremios y con el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de garantizar la continuidad laboral y proteger los derechos de los trabajadores.

– ARTÍCULO 4°: Remitir copia de la presente resolución a la Secretaria de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la Ministerio de

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a la empresa Celulosa Argentina y a las organizaciones sindicales involucradas.

– ARTÍCULO 5°: Una vez aprobada la misma, dese a difusión a través de todos los medios de comunicación del Partido de Zárate.

– ARTÍCULO 6°: Dé forma

Y El Concejo Deliberante de Zárate repudia el accionar de Celulosa Argentina.

Ante la paralización de la planta y la falta de pago de salarios que afecta a más de 140 trabajadores, desde nuestro bloque y con el acompañamiento de los demás concejales expresamos nuestro enérgico repudio a la empresa Celulosa Argentina S.A.

– Exigimos el pago inmediato de los haberes adeudados y la regularización de aportes jubilatorios y de obra social.

– Instamos a la empresa a abrir un diálogo responsable con los gremios y el Ministerio de Trabajo.

– Defendemos la continuidad laboral y los derechos de las familias trabajadoras de Zárate.

Porque Zárate es tierra de trabajo e industria, y no vamos a permitir el vaciamiento ni el abandono de nuestros vecinos y vecinas.