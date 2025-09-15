El coro “Honrando la vida” estará mañana en Canal 13, en el programa de Guido Kaczka

Este martes 16 desde las 21 horas el coro de adultos mayores “Honrando la vida” de Zárate participará en el programa BUENAS NOCHES FAMILIA, conducido por Guido Kaczka.

La iniciativa surgió a raíz de un objetivo fijado por la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal “Virgen del Carmen”: la compra de una cabina de flujo laminar, tecnología necesaria para lograr la bioseguridad tanto de los pacientes como de los profesionales que trabajan en el sector de oncología del nosocomio (quimioterapia), en el marco de un proceso de ampliación y mejoramiento edilicio.

El Coro “Honrando la vida” está integrado por adultos mayores de entre 65 y 96 años. En sus 32 años de trayectoria, ha participado de conciertos en distintas ciudades y provincias vecinas. Presentan un repertorio de música popular con coreografías y la difunden con entusiasmo junto a su legado: “No envejece quien se mantiene en guardia, transmitiendo alegría a través de la música”.

Sus integrantes aceptaron con entusiasmo la propuesta de la Cooperadora y se han puesto a disposición del proyecto con mucha alegría.

La comunidad toda está invitada a acompañar esta iniciativa mirando el programa y generando donaciones cada uno en la medida de sus posibilidades.

