Nanni en el festejode los 290 añosde Exaltaciónde la Cruz: “éste es el trabajo de todos ustedes”

El Municipio de Exaltación de la Cruz y el pueblo de Capilla del Señor conmemoraron ayer un nuevo aniversario de la creación del territorio exaltacrucense -290 años-, con un acto de profunda pertenecencia localista y religiosa, que los asistentes compartieron en inmediaciones y rodeando toda la Plaza Mitre.

La celebración comenzó temprano con el intercambio de saludos protocolares que vecinos, autoridades e invitados especiales formalizaron en el salón de acceso al Palacio Municipal. Posteriormente la asistencia se trasladó al paseo público donde representantes de la comunidad organizada y el propio Jefe de Gobierno Diego Nanni, izaron el Pabellón Nacional con el acompañamiento de la Banda de Música de la Policía Federal Argentina. Luego se ofició un extenso servicio religioso que valoró la historia del poblado en el que se agradeció y pidió por su presente y futuro.

Tras regresar al centro de los festejos, la Secretaria municipal de Gobierno, María Luz Bozzani manifestó desde el palco oficial que “somos todos un pueblo que celebra desde su fundación” y dejó en claro que “la gestión sigue siendo Diego Nanni -electo diputado seccional que asumirá en diciembre, lo reemplazará Luis Mariano Martín-, un Intendente que estuvo siempre, que ha cumplido con creces”.

“Honra”

Cuando se dirigió a la asistencia, el Intendente Municipal Diego Nanni explicó que la Comuna es el lugar “que tanto me honra”, con una clara política de continuidad, gubernamental, que sigue creciendo, “a pesar de críticas e insultos, con educación e igualdad de oportunidad” agregó el mandatario.

Nanni pidió no atacar el patrimonio de los exaltacrucences y precisó que siempre estará presente para el rumbo del distrito, el que “tiene que ser una burbuja alejada de los males de otras latitudes”, enfatizó.

“Muchas gracias, los quiero mucho”, exclamó Nanni.

Cuando culminaron los discursos, comenzó el tradicional desfile representativo. Además hubo servicios gastronómicos a beneficio, espacio de emprendedores y atracciones mecánicas, muy demandadas por los más pequeños.