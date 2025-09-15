Iluminación con LED en barrios zarateños: adjudican obras a una empresa

En las últimas horas, el municipio de Zárate adjudicó a la empresa “EMAC S.A” la tarea de mejorar la iluminación de la vía pública en distintos vecindarios de la ciudad.

El motivo de tal adjudicación viene del reclamo de muchos vecinos que vieron con preocupación como la iluminación pública viene siendo deficitaria e insuficiente en distintos puntos de la ciudad.

Según surge del decreto, los reclamos llevaron a que la comuna saque por Decreto una adjudicación millonaria a una empresa al reconocer que en muchos vecindarios la situación es “crítica en materia de seguridad pública y vial en diversas zonas del partido” por la poca iluminación.

“La deficiente o nula iluminación de la vía pública genera sectores de alta vulnerabilidad, propiciando la comisión de ilícitos y aumentando el riesgo de accidentes. Dicha circunstancia impone a este Departamento Ejecutivo, el deber de actuar con la máxima celeridad posible, a fin de establecer condiciones seguras de habitabilidad para los vecinos, no admitiendo mayores demoras”, expresa el propio Decreto municipal. Cabria preguntarse qué está haciendo la Cooperativa Eléctrica al respecto en función de lo planteado anteriormente, de que es la encargada de garantizar la iluminación pública mediante un contrato con el municipio para tal función.

Obra de “Mejoramiento Integral y Reconversión Tecnológica del Alumbrado Público” se llama la obra licitada y adjudicada, la cual contempla tareas de reubicación de postes, adecuación de la infraestructura existente y la modernización de los puntos de luz, para dar una solución definitiva a los reclamos existentes.

Para tal función, se prevé la provisión de 150 luminarias de tecnología LED de 91W de potencia, marca GLS o similar, y de las tareas de reubicación de postes, adecuación de infraestructuras existentes y modernización de los puntos de luz. El costo total de estas nueva obra asciende a $32.071.050.

