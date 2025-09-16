Zárate presente en el encuentro provincial de referentes de Discapacidad

El Municipio de Zárate estuvo presente, a través de su dirección de Discapacidad, en el encuentro provincial de referentes municipales organizado por el Consejo Provincial para las personas con Discapacidad, en la ciudad de La Plata.

Referentes de los 135 municipios fueron parte de esta convocatoria, con la finalidad de articular estrategias, compartir diagnósticos, experiencias territoriales y generar redes de trabajo, manifestó Lucas Riquelme, Director de Discapacidad municipal.

La actividad fue coordinada por el director Provincial de promoción de los Derechos de Personas con discapacidad, Raúl Lucero, y contó con la presencia de autoridades provinciales, Defensoría del Pueblo de la provincia y el intendente de la ciudad capital, entre otros.

De esta manera, “Zárate continúa generando acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la ciudad”, destacaron desde la comuna.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció modificaciones en los requisitos para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2025. La Resolución 2520/2024 establece medidas para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad y promover su inclusión social.

Según el Boletín Oficial, los CUD con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 contarán con una prórroga automática de un año. Esta extensión será válida hasta la misma fecha de 2026 y se aplica tanto a certificados en papel como digitales.

Los certificados cuyo vencimiento corresponda a 2022, 2023 o 2024 deberán renovarse durante 2025, ya que no están incluidos en la prórroga.

Para la renovación, los titulares deben solicitar un turno en la Junta Evaluadora correspondiente a su domicilio, siguiendo las instrucciones de la ANDIS.

Tipos de discapacidad reconocidos para el CUD en 2025

El CUD acredita la condición de discapacidad y permite acceder a distintos beneficios. Las categorías reconocidas por la ANDIS en 2025 son: Intelectual y mental. Visual. Motor. Auditivo. Respiratorio. Cardiovascular. Renal urológico. Digestivo y hepático.

Cada categoría requiere documentación específica y, en algunos casos, estudios adicionales solicitados por la Junta Evaluadora para completar la evaluación.

Cómo obtener el CUD

Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad en Zárate es necesario acercarse al Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Pellegrini Nº 2199, esquina Agustín Álvarez, de lunes a viernes de 7 a 14 hs.

Allí, deberán solicitarse las planillas que luego tendrán que ser completadas por un médico especialista junto a los estudios que avalen el diagnóstico.

Posteriormente, toda la documentación deberá ser presentada en el CIC, donde se asignará el turno para la Junta Médica. Es fundamental asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con documento original del solicitante, en el lugar donde se realizó la evaluación, y en la fecha indicada. También podrá visualizarse en la aplicación móvil Mi Argentina.

El Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero todavía no la aplicará

El Gobierno nacional confirmó que va a promulgar la Ley de Discapacidad que el Congreso ratificó rechazando el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclararon que no será aplicada hasta definir los detalles sobre su financiamiento.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.