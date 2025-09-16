Trayectoria de Christian Fabio, nuevo Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de Zárate-Campana

Días atrás se realizó el acto de jura de Christian José Fabio como nuevo Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

La designación de Fabio como Fiscal de Cámaras de Zárate-Campana fue aprobada por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y ratificada por el decreto 1743/25.

Fabio cuenta con más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial y se encontraba al frente de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N° 4 de Escobar.

Además, fue Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate-Campana durante 8 años y actualmente es Secretario General de la Federación Argentina de la Magistratura.

Mensaje del intendente de Campana

El intendente de Campana, Sebastian Abella felicitó al flamante fiscal general y se puso a disposición para trabajar en conjunto y colaborar desde el Municipio en lo que respecta a la Justicia.

Saludo de Abella en la la ceremonia que se realizó en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante de Campana.