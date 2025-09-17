El Gobierno confirmó que privatizará Nucleoeléctrica

El Gobierno anunció este martes que privatizará parcialmente la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II (Lima) y Embalse (Córdoba). La firma estatal se encuentra dentro de la lista de privatizables de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., incluida dentro de la Ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas”, anunció ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, quien reapareció con sus conferencias de prensa.

“La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino, a cargo de Demian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor nuclear argentino, la extensión de vida de las centrales e impulsar la minería de uranio”, agregó el funcionario.

EL PROCESO

Según se informó desde el Gobierno, el proceso de privatización parcial consiste en la venta del 44% de sus acciones en bloque, el cual se hará mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se organizará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario.

En tanto, el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, el control accionario de la empresa.

PREOCUPACIÓN GREMIAL

Diversos gremios del sector se vienen oponiendo a la entrada de capitales privados a Nucleoeléctrica S.A., la califican de irresponsable y aseguran que NASA es una empresa modelo en su funcionamiento y que no genera pérdidas.

Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de presa. Se buscará vender el 44% de las acciones de la empresa, a cargo de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.