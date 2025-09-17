Retiran propaganda política de la vía pública

La municipalidad de Zárate, en cumplimiento a la Ordenanza 5292, llevó a cabo un relevamiento de propaganda de todas las agrupaciones políticas que participaron en los últimos comicios del 7 de septiembre, y ha comenzado con el retiro de carteles, pasacalles, columnas, etc, ubicados en el espacio público.

QUÉ DICE LA ORDENANZA VIGENTE

Cabe destacar que la ordenanza vigente, en su artículo 1ro, expresa: “Establecer que los partidos políticos y/o frentes electorales dispondrán de un plazo máximo de siete (7) días corridos posteriores a la realización del acto electoral para retirar la cartelería, pasacalles, pancartas y todo tipo de elemento de difusión política ubicado en espacios públicos del Partido de Zárate”.

Ya se puede consultar el padrón electoral definitivo para octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que, desde ayer martes se encuentra a disposición de la ciudadanía el padrón definitivo para las elecciones nacionales de octubre de 2025. Así, los ciudadanos ya cuentan con acceso a la información pormenorizada sobre su lugar de votación.

Podrán emitir su voto únicamente quienes figuren en el padrón electoral definitivo elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). La verificación se realiza en el sitio oficial del organismo (https://www.padron.gob.ar/), donde se solicita ingresar número de DNI, género, distrito y un código de validación.

CRONOGRAMA

Como cada año electoral, la fecha de publicación del padrón definitivo fue establecida en el cronograma electoral anual que coordina la CNE. Según este documento, el próximo 21 de septiembre se dará comienzo a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.

Cabe destacar que los electores tiene tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón definitivo publicado.

BOLETA ÚNICA

En las elecciones nacionales del 26 de octubre se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), modelo que concentra en un mismo documento a todas las fuerzas políticas y garantiza que la oferta completa esté disponible en cada centro de votación. El diseño prevé que los partidos se ubiquen en columnas verticales, mientras que los cargos se distribuyen en filas horizontales. A la derecha de cada categoría figura una casilla en blanco, donde el elector deberá marcar al candidato de su preferencia.