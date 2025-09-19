Matilla: “la presidencia del HCD debe quedar en manos del peronismo”

Tranquilo, mesurado, ya descansado a más de diez días de ganar las elecciones, piensa y busca las palabras más directas y concretas sentado en la histórica oficina del Partido Justicialista de Zárate.

“El voto de la ciudadanía fue un freno a Milei. Hay algunas cosas que no ameritan discusión, como discapacitados, jubilados, cierre de las empresas y más endeudamiento”, expresó Leandro Matilla, actual concejal reelecto y presidente del PJ.

“El voto de la ciudadanía fue un freno también a la violencia en general que se maneja en los discursos políticos. Muchos piensan que es la única manera de hacer política, nosotros desde el PJ no creemos eso. Buscamos que haya más democracia y participación”, agregó Matilla.

El Partido Justicialista hacía 20 años que no ganaba una elección. Siempre fue superado por alguna agrupación de derecha o por el caffarismo. “Hay que ser responsables y aportar a la unidad del PJ. Hoy los vecinos nos dieron ese voto para tal reconstrucción”, evaluó Matilla.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL INTENDENTE

Por su parte, fue muy crítico de la gestión del intendente Matzkin. “No arranca ni va a arrancar, Matzkin es Millei. Ciudadanos de Zárate, Matzkin es Milei, hay que entenderlo así porque ellos piensan que debe existir un Estado ausente. Aparte, el gobierno de Matzkin es un gobierno de excusas. No se hace cargo de ningún tema, todo es jurisdicción de otras entidades o fue culpa del ex intendente Cáffaro o no tienen plata. No se hacen cargo de la gestión. Le falta equipo de gobierno y funcionarios que funcionen para gobernar. Es una gestión que no hará nada porque hasta el momento no hizo nada”, analizó el titular del PJ local.

EL FUTURO DEL CONCEJO DELIBERANTE

Finalmente, se refirió al futuro de un Concejo Deliberante que estará polarizado y en el cual el propio oficialismo local perdió la mayoría. “Vamos a aportar democracia y respeto. Hoy el HCD no tiene ni uno ni otro. Por eso vamos a alzarnos en una oposición responsable. Además, vamos a pedir la presidencia del Concejo Deliberante. La presidencia del Concejo debe quedar en manos del peronismo. La vamos a pedir”, concluyó Leandro Matilla, el candidato del PJ ganador de las últimas elecciones legislativas.

“El pueblo le puso un freno a la motosierra de Milei”

Por otra parte, Matilla se refirió al rechazo de los vetos sufridos por el Gobierno esta semana. Estas fueron sus declaraciones.

“El rechazo del Congreso a los vetos de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica es una señal clara: el pueblo argentino no está dispuesto a permitir que destruyan la universidad pública ni que condenen a nuestros niños y niñas a un sistema de salud abandonado”.

“Milei quiso vetar derechos fundamentales. Y frente a eso, la respuesta fue contundente”.

“Se lo decimos con firmeza: está vetado atacar la universidad pública y está vetado atacar al Garrahan. Porque el país que queremos se construye con más educación, más ciencia, más salud de calidad y más igualdad de oportunidades. No con odio, no con recortes, no con desprecio por la vida”.

“Milei y sus aliados de La Libertad Avanza –entre ellos Marcelo Matzkin en Zárate– impulsan un modelo de país sin Estado, donde los derechos se convierten en privilegios. Frente a esa visión cruel, estamos poniendo un freno. Lo hicimos el 7 de septiembre en las urnas y lo volveremos a hacer el 26 de octubre”.

“Quitarle recursos al Garrahan no es austeridad: es desprecio por la vida. Desfinanciar la universidad pública no es ahorro: es condenar a millones de jóvenes a un futuro sin oportunidades”.

“Frente a la motosierra, elegimos un país donde nadie quede afuera. Con educación de calidad, con salud pública, con producción, con trabajo, con un Estado presente que garantice derechos. Ese es el camino que defendemos y vamos a seguir construyendo desde Fuerza Patria”.