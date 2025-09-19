El municipio adquirió una nueva bomba pluvial para el viaducto

Mediante el Decreto Nº421 el Ejecutivo municipal adquirió una bomba para ser colocada en el viaducto, una zona que se inunda constantemente cuando llueve.

La compra de la bomba de agua se dio en el marco del Decreto 236, que declaró al ámbito del Partido de Zárate como “zona de catástrofe” y se aprobó la emergencia en las órbitas de servicios públicos, infraestructura, hídrica e hidráulica, social, de vivienda y otras áreas.

A raíz de tal Decreto es que el Ejecutivo puede realizar la compra directa de bombas pluviales en el viaducto por un monto de $ 1.089.000.000 a la empresa local, Aguas Corletti.

Si bien estas bombas ya se instalaron, el municipio de Zárate hizu pública la adquisición del equipamiento.

El viaducto sufrió las consecuencias del último gran temporal.