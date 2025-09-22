La falta de competitividad ante la apertura de importaciones, el poco margen de ganancia y las altas tasas de interés para acceder a préstamos y créditos industriales atenta contra la mano de obra asalariada y contra las “reglas claras” para el empresariado local.
En este caso, cinco puestos de trabajo están en peligro en la firma Cameron y un ajuste que viene de la mano de las actuales medidas de Milei.
La planta, ubicada en Antártida Argentina 2700 despidió a cinco trabajadores y debió intervenir el Ministerio de Trabajo local.
Cameron se dedica a la industria del petróleo, realizando el ensamblaje final de válvulas y otras actividades vinculadas al sector.
Los trabajadores, visiblemente afectados temen nuevos despidos y acudieron al gremio para denunciar la situación que es parte de una sangría química y el quebranto de muchas otras empresas PyMes que están en un proceso delicado a nivel económico y financiero.
Surge un nuevo conflicto laboral: despidos en la planta de Cameron
