Surge un nuevo conflicto laboral: despidos en la planta de Cameron

La falta de competitividad ante la apertura de importaciones, el poco margen de ganancia y las altas tasas de interés para acceder a préstamos y créditos industriales atenta contra la mano de obra asalariada y contra las “reglas claras” para el empresariado local.

En este caso, cinco puestos de trabajo están en peligro en la firma Cameron y un ajuste que viene de la mano de las actuales medidas de Milei.

La planta, ubicada en Antártida Argentina 2700 despidió a cinco trabajadores y debió intervenir el Ministerio de Trabajo local.

Cameron se dedica a la industria del petróleo, realizando el ensamblaje final de válvulas y otras actividades vinculadas al sector.

Los trabajadores, visiblemente afectados temen nuevos despidos y acudieron al gremio para denunciar la situación que es parte de una sangría química y el quebranto de muchas otras empresas PyMes que están en un proceso delicado a nivel económico y financiero.

Planta de Cameron en la Avenida Antártida Argentina.