Lanzan campaña solidaria para mejorar el refugio de APAC

La Agrupación Julio Armando Melo anunció el lanzamiento de una nueva campaña solidaria destinada a la Asociación Protectora de Animales de Campana (APAC), con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de nuevos caniles.

Con esta acción solidaria, se busca construir refugios más elevados que permitan mejorar las condiciones de los más de 100 perros que hoy alberga la institución ubicada en el barrio Los Nogales.

Parte del terreno donde funciona el refugio es muy bajo y, con cada lluvia, se inunda y genera complicaciones en el cuidado de los animales. Para resolver este problema, se proyecta construir una platea de hormigón y la estructura necesaria para caniles más seguros y confortables.

“Sabemos del enorme trabajo que lleva adelante APAC y queremos acompañarlos en este gran desafío.

El objetivo es que los perros tengan un espacio en mejores condiciones, protegido de la lluvia y de las inundaciones”, expresó Javier Contreras, referente de la Agrupación Melo, que asistió acompañado por los concejales Alejandro Barja, María José Benedetich y Marcelo Filosi; como así también Laura Barrios.

Por su parte, Silvia y Beatriz, integrantes de la institución, destacaron la importancia de la iniciativa: “Nuestro sueño es poder mejorar el lugar para que los perros vivan con mayor bienestar. Con la ayuda de todos, podremos concretar este proyecto tan necesario”.

Quienes quieran sumarse a la campaña podrán colaborar con el monto que deseen a través del alias de Mercado Pago: refugio.apac (figura a nombre de Silvina Montani, tesorera de APAC).

Cada aporte será fundamental para seguir mejorando la calidad de vida de los animales que esperan un hogar.