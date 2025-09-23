Abre el Sanatorio Anchorena Zárate

La familia Anchorena suma un nuevo integrante: el viernes 26 de septiembre abre sus puertas el sanatorio de Zárate, un espacio de casi 10 mil metros cuadrados con una propuesta de excelencia en tecnología aplicada a la salud.

La infraestructura – que llevó dos años y medio de construcción – cuenta espacio para atención en distintas especialidades médicas, generando un impacto positivo en la economía de la zona norte, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, dado que suma 500 nuevos puestos de trabajo registrados.

El edificio cuenta con un subsuelo, planta baja y 8 pisos. En total son 68 habitaciones individuales, farmacia, comedor para el personal, buffet para el público y auditorio con una capacidad para 42 personas. Además, tiene 6 ascensores, estacionamiento privado y accesos vehiculares diferenciados para proveedores.

Las instalaciones, únicas en la zona, tienen área de guardia, shock room, hospital de día, diagnóstico por imágenes, resonancia magnética nuclear, tomografía computada de baja radiación, ecografías, radiología digital directa, serigrafía digital directa, mamógrafo digital directo y densitómetro, diagnóstico con prácticas invasivas, análisis de laboratorio y hemoterapia.

Además, hay un sector dedicado al seguimiento obstétrico integral con habitaciones individuales especialmente diseñadas para cumplir con todos los planes de parto respetado.

También tiene un área de neonatología, zona de cuidados intensivos, unidad coronaria y 4 quirófanos. Incorporar el quinto centro de salud propio de Unión Personal y Accord Salud; en tiempo y forma, fue posible gracias a una sólida gestión sindical y al compromiso asumido en orientar esfuerzos para el cuidado y bienestar de los afiliados y la comunidad.

Sin dudas, es una noticia para destacar. El hecho que el grupo Accord Salud haya elegido a nuestra Ciudad para brindar esta oferta en servicios sanitarios no se puede pasar por alto.

Zárate siempre se destacó por los servicios de salud. Remontándonos décadas atrás la Ciudad contaba con sanatorios y clínicas privadas (el Instituto Norte, La Santa Isabel, Belgrano, Privada, la Central, entre otros) hasta que fueron cerrando todas. Y la oferta solamente se circunscribió al Hospital Regional, el Favaloro y una sola clínica privada, ubicada en la Av. Rivadavia. Nos referimos a centros médicos con internación, no a consultorios y otros servicios, que los hay y de excelencia en varias especialidades.

Pero la inauguración de este Centro Médico Anchorena eleva la calidad de prestación en un servicio que a la Ciudad y a la zona le estaba haciendo falta por lo que es necesario ponerlo en su verdadera relevancia.