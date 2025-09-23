FM Libre: la radio de Lima, cumple 37 años

El nacimiento o el aniversario de creación de un medio de comunicación siempre es una buena noticia. ¡Para festejar!

Y hoy, 24 de Septiembre, debe recordarse que ese día de 1988, en la Ciudad de Lima nacía el primer medio de comunicación, con mucha alegría y todo un camino recorrido, con una historia de vida, seguimos siendo el medio elegido para informarse, entretenerse, y escuchar todas las voces: NACIA FM LIBRE LA RADIO DE LIMA.

En la voz de Marité venimos escuchando “Somos la RADIO DE LIMA!!SOMOS F.M LIBRE 103.9 Mhz”.

La radio ese medio de comunicación tan presente, en las casas, en los autos, en los colectivos, en todo momento, nunca pasa inadvertida. Y hoy su personal, quienes hacen día a día esta radio agradecen a sus oyentes, a sus auspiciantes, y a su plantel, en definitiva, su mayor capital.

Desde LA VOZ, personal y dirección felicitan a este medio ejemplar por la difusión de la realidad de la zona y le desean lo mejor para el futuro! UN POCO DE HISTORIA: Con la fuerza de la juventud se funda esta radio de frecuencia modulada, el Director de la Emisora Hugo Pérez, junto a otros jóvenes ponen en marcha un desafío, que años más tarde se convirtió en la voz de la ciudad, siempre aggiornándose para dar el mejor servicio.

Hoy, LIBRE EXPRESION, conducido por MARITE PEREZ desde hace muchos años es uno de los elegidos por la audiencia, por donde pasa la realidad y los personajes, con casi 4 hs de información general, entrevistas, noticias y buena música.

FELIZ CUMPLEAÑOS, 37 AÑOS TODO EL DIA TODA LA VIDA!!!

HOY 24 DE SETIEMBRE EN AGRADECIMIENTO A TODOS, ESTARAN TRANSMITIENDO 12HS EN VIVO, ¡¡E INVITAN A COMPARTIR ESTE FESTEJO!!