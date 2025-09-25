El Colegio de Abogados acompañó el juramento de nuevos jueces

El vicepresidente del CAZC, Dr. Guido Borelli, acompañó el acto de juramento de los Dres. Facundo Jorge Quinteros y Tomás Andrés Cornú, quienes asumieron como Juez integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2 y Juez Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, respectivamente.

La ceremonia tuvo lugar en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana, y fue encabezada por la presidenta de la Cámara, Dra. María Pía Leiro, contando con la participación de magistrados, funcionarios y representantes del ámbito judicial.

En representación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana, el Dr. Borelli destacó la importancia de acompañar institucionalmente estos actos trascendentes para la vida judicial del Departamento.

De esta manera, el CAZC reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo el vínculo con los poderes del Estado y de respaldar el ejercicio de la magistratura en pos de una justicia cercana, eficiente y con vocación de servicio.

Dres. Facundo Jorge Quinteros y Tomás Andrés Cornúa.