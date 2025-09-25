La municipalidad de Zárate acompañó a Holcim en la inauguración de su nueva planta de Hormigón

En la jornada estuvo presente en representación del Intendente Matzkin, el secretario de Producción, Ariel Larralde, junto al CEO de Holcim Argentina, Pablo Bittar, y el Intendente de Campana, Sebastián Abella.

En el marco de su 95° aniversario en Argentina, Holcim, inauguró una nueva planta de hormigón en Zárate, dentro del predio que comparte con su planta de cemento y molienda en Campana.

Esta nueva operación representa una inversión cercana a USD 1 millón y una apuesta estratégica por el crecimiento regional y la descarbonización del sector.

Con una capacidad instalada de 60.000 m³ anuales, la planta permitirá abastecer grandes obras de infraestructura, proyectos industriales y desarrollos habitacionales, generando eficiencias operativas al integrarse con la planta de molienda existente.

“Hoy celebramos este nuevo hito como parte de nuestra estrategia de diversificación de productos y servicios. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes con soluciones integrales, innovadoras y sostenibles, mejorando la productividad de sus proyectos y contribuyendo al progreso del país”, señaló Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina.

Durante la inauguración, se presentó oficialmente en Buenos Aires ECOPact, el primer hormigón sustentable del país, que reduce entre un 30% y un 50% las emisiones de CO en comparación con un hormigón convencional. Esta solución innovadora integra materiales reciclados y tecnologías de formulación avanzada, alineada con los más altos estándares de sostenibilidad internacionales.

Actualmente, más del 50% del volumen de hormigón producido por Holcim en Argentina corresponde a la línea ECOPact, ya operativa en las plantas de Córdoba, y ahora también en la provincia de Buenos Aires.

Además, esta nueva operación permitirá potenciar el negocio de agregados pétreos y desarrollar nuevas soluciones con aditivos, fortaleciendo la oferta de construcción circular en el principal mercado del país.

“Con esta planta reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional y con una construcción más sostenible. Combinamos innovación y sustentabilidad para crear valor en cada obra”, destacó Pablo Galindo, Gerente Nacional de Hormigones y Agregados Pétreos de Holcim Argentina.