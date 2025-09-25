Los jugadores del plantel de CADU emitieron un fuerte comunicado

El pasado domingo, luego de empatar sin goles en Villa Fox frente a Nueva Chicago, se consumó el descenso de Defensores Unidos a la Primera “B” Metropolitana con tres fechas de antelación y luego de tres temporadas consecutivas en la Primera Nacional.

Al mal momento futbolístico que está atravesando el elenco de Villa Fox se sumó una deuda que la dirigencia mantiene con el plantel y con el cuerpo técnico. Por tal motivo y a modo de protesta, los jugadores no entrenaron la semana pasada y tampoco concentraron lo que fue la previa del encuentro frente a Nueva Chicago.

Además, una vez consumada la pérdida de categoría, hubo incidentes entre los jugadores y algunos dirigentes. Por eso, a tres días del hecho, los futbolistas “celestes” salieron a contar a acerca de lo sucedido durante las últimas semanas.

En consecuencias en las últimas horas el plantel de CADU emitió un duro comunicado donde se expresaron sobre la delicada situación que atraviesa el club.

EL COMUNICADO DEL PLANTEL

Este es el comunicado que emitieron los futbolistas del “celeste” y que se dio a conocer en la jornada de ayer: “El plantel profesional de Defensores Unidos desea expresar a la comunidad del fútbol, a nuestros hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

– Repudio a los incidentes: Manifestamos nuestro más enérgico repudio a los hechos ocurridos el domingo 21 de septiembre después de haber terminado el partido vs Chicago, recientemente, protagonizados por parte de la dirigencia hacia los integrantes del plantel. Consideramos inadmisible cualquier tipo de destrato, violencia o actitud que atente contra la integridad y el respeto que todo trabajador del fútbol merece.

– Situación económica y deudas salariales: Informamos que, al día de la fecha, aún no hemos percibido nuestros haberes, acumulando deudas que van desde dos (2) hasta cuatro (4) meses sin cobrar. Esta situación genera una profunda preocupación en nosotros y en nuestras familias, quienes dependen de nuestro trabajo diario dentro del club.

Queremos remarcar que siempre hemos cumplido con nuestra labor profesional, defendiendo la camiseta con compromiso y responsabilidad, incluso en circunstancias adversas. Por lo tanto, exigimos con urgencia que la dirigencia regularice la situación y se garantice el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

Reafirmamos nuestro respeto y gratitud hacia los hinchas, quienes siempre nos acompañan y apoyan incondicionalmente. Es por ellos, por nuestras familias y por la dignidad de nuestra profesión que levantamos esta voz de reclamo justa y necesaria”.