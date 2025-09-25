Propato presentó un proyecto de ley para proteger el sector nuclear

La diputada nacional Agustina Propato presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley 1563-D-2024, respaldado por más de veinte legisladores de Unión por la Patria, con el objetivo de proteger los activos estratégicos del sector nuclear frente a los planes de privatización del gobierno de Javier Milei.

“No vamos a permitir que entreguen la soberanía nuclear argentina al mejor postor. Atucha, Embalse, el RA-10, el CAREM, la CNEA y Nucleoeléctrica no se venden ni se hipotecan. Son patrimonio inalienable del pueblo argentino”, afirmó Propato durante la presentación.

El proyecto prohíbe la venta de acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la Comisión Nacional de Energía Atómica, Dioxitek S.A. y CONUAR, así como que las centrales nucleares del país puedan ser utilizadas como garantía financiera en operaciones de deuda.

La diputada advirtió que la privatización afectaría la producción de radioisótopos utilizados en hospitales y obligaría a la Argentina a depender de importaciones costosas y limitadas. “La salud, la ciencia y la energía no pueden quedar en manos de los especuladores financieros”, sostuvo.

La iniciativa también declara de interés nacional proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Atucha I “Presidente Perón”, el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados (ASECG II), el Prototipo de Reactor CAREM, el Reactor Multipropósito RA-10 y la planta de conversión de dióxido de uranio en Formosa.

“Privatizar el sector nuclear es condenar a la Argentina al atraso, a la dependencia y a la pérdida de empleos altamente calificados. Es resignar décadas de desarrollo científico y tecnológico que nos colocaron como líderes regionales”, enfatizó Propato.

La diputada remarcó que la iniciativa representa “un compromiso concreto con la soberanía, con la seguridad energética y con la defensa del interés nacional”, y advirtió que el patrimonio nuclear “no se toca”.

Invitan a Cabildo Abierto

En el marco del Cabildo Abierto por la Soberanía Energética, lo invitamos a una conferencia de Prensa a las 9:30hs con autoridades provinciales y nacionales de las CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma.