Bingo Oasis Pilar entregó un premio de $140 millones

La primavera llegó y Bingo Oasis Pilar la celebró con un premio récord. La sala de Panamericana Km 50 entregó uno de los premios más importantes de su historia por $140.288.540, de la mano de la Lion Link, una de las máquinas favoritas del público.

El ganador llegó con la idea clara. “Vine a buscar el pozo. Me estaba por ir, pero me quedé porque sabía que me iba a tocar a mí” confesó al equipo de encargados de la sala. Ahora, quedó en la historia grande de Bingo Oasis como el poseedor del gran premio.

El hombre de cerca de 50 años disfrutó las cortesías del bingo y celebró junto a los presentes la hazaña del gran premio. Habitué de las salas de Pilar y de Zárate, aseguró que siempre disfrutó de la sala cómo un espacio de entretenimiento pero que ahora puede dar fe de que puede cambiar vidas.

Bingo Oasis Zárate, la Lion Link y las alegrías millonarias:

Al igual que en Pilar, la Lion Link es la gran protagonista de las alegrías millonarias en Bingo Oasis Zárate. “La máquina de los dragones” como describió el gran ganador, fue la encargada de entregar los dos premios más importantes en la historia de la sala ubicada en Gral. Lavalle 1420, principalmente con sus dos pozos que superaron los 17 millones de pesos.

Sin embargo, actualmente la Double Money Link aparece como la gran encargada para destronar a la Lion Link, ya que actualmente acumula un pozo que supera los 22 millones, por lo que es un gran momento para desafiar a la fortuna y quedar en la historia grande de Bingo Oasis Zárate.

Próximos eventos en Bingo Oasis Zárate

Bingo Oasis Zárate celebrará este 29 de septiembre la reapertura de su Sala Bingo con un evento imperdible que pondrá en juego un pozo de hasta $3,5 millones de pesos. Aún quedan entradas a la venta para esta edición con cupos limitados, donde si o si habrá un ganador. Las reservas están disponibles a través de passline.