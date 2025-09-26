Cooperativa Eléctrica intervino para el traslado de la torre a Campana

Personal directivo y calificado de Cooperativa Eléctrica tuvo crucial participación en el traslado de un carretón desde el Puerto TZ hacia la ciudad de Campana, que -como informamos en nuestra edición del día jueves- que contenía una Torre de destilación de más de 80 metros de largo.

El destino era la refinería de Axion, y el elemento resulta clave para el funcionamiento de esta empresa estratégica en el desarrollo productivo de nuestra región.

Cooperativa Eléctrica formó parte de la planificación y ejecución del desplazamiento para asegurar las líneas eléctricas evitando accidentes.

Este tipo de traslados requieren de una ingeniería de precisión ya que las dimensiones de los elementos que se transportan, tanto por su extensión como por altura exceden los que habitualmente circulan en los transportes regulares.

Es por eso que durante la mañana, los vecinos de los alrededores fueron afectados por micro cortes, en simultáneo con el paso del carretón.

La acción, intervención de Cooperativa garantizó un traslado en tiempo y forma, eficiente y su planificación garantizó la realización del servicio con seguridad eléctrica para todos los que intervinieron en la cadena del traslado.