La fuerza femenina de la bachata tiene nombre: “Fusión Latina Femme”

En un mundo donde la bachata pisa cada vez más fuerte en los escenarios, un grupo local está marcando la diferencia con estilo, pasión y una impronta única: Fusión Latina Femme. Conversamos con su directora, Prof. Fernanda Yamila, para conocer más sobre esta propuesta que fusiona elegancia, sensualidad y la energía de la danza latina.



¿Cómo nació Fusión Latina Femme?

Fernanda Yamila: Nació del deseo de mostrar la bachata desde una mirada femenina, con coreografías que combinan técnica, sensualidad y una fuerte expresión artística. Queríamos formar un espacio donde las bailarinas pudieran brillar y al mismo tiempo transmitir la esencia de la música latina. Primero comencé con unas clases en marzo del 2025 y en abril ya habíamos formado un grupo hermoso.

¿Qué distingue a su estilo dentro de la bachata?

Fernanda Yamila: Nuestro sello es la fusión. No solo bailamos la bachata tradicional y moderna, también incorporamos elementos de diferentes danzas como el heels y contemporáneo. Eso nos da una identidad propia: no es solo baile, es un show completo.

¿Cómo es la experiencia de trabajar en grupo siendo todas mujeres?

Fernanda Yamila: Es una energía muy poderosa. Cada ensayo se convierte en un espacio de apoyo, confianza y crecimiento. La danza nos conecta y nos da la fuerza para transmitir un mensaje de empoderamiento en el escenario.

¿En qué eventos y ciudades se han estado presentando hasta ahora?

Fernanda: Hemos tenido la oportunidad de presentarnos en diferentes eventos tantos culturales como privados. Viajamos a Merlo-San Luis, donde se realizó un fin de semana exclusivo de salsa y bachata. Nos presentamos en diferentes sociales del ambiente en Zárate, capital y alrededores, entre ellos: Se picó, el barcito bachatero, la breesh (de salsa y bachata), gv fest y dile que sí. El fin de semana pasado además estuvimos en el parque urbano presentando una de nuestras coreos y luego dimos una clase donde niños, niñas, chicos y grandes se sumaron a bailar al ritmo de la bachata. Fue un hermoso domingo con nuestra gente bailando.

¿Qué proyectos tienen para el futuro cercano?

Fernanda: Estamos preparando nuevas coreografías para presentarnos en distintos escenarios y eventos, además de abrir espacios de formación para quienes quieran sumarse a este estilo. La idea es que más personas puedan conocer y vivir la experiencia de Fusión Latina Femme.

¿Dónde se las puede encontrar y seguir su trabajo?

Fernanda: Nos pueden encontrar en nuestra redes sociales como: @fusionlatina.femme y también mi instagram personal @fernandayamila_

Allí compartimos videos, ensayos, shows, clases y novedades. Además también pueden acercarse al Estudio duarte que es el lugar donde doy clases, queda en Pinto 701, Zárate.

¿Se las puede contratar para eventos?

Fernanda: Sí, claro. Ofrecemos desde shows y clases de bachata para distintos tipos de eventos: desde festivales y escenarios culturales, sociales hasta fiestas privadas. Nuestra propuesta se adapta al público y al espacio, siempre con el sello de Fusión latina femme.

Si tuvieran que definir a Fusión Latina Femme en una frase…

Fernanda Yamila: “Pasión, arte y poder femenino al ritmo de la música latina”. Con cada show, Fusión Latina Femme deja claro que la bachata no solo se baila: se vive, se siente y se transforma en un lenguaje universal.