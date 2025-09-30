El Intendente acompañó el 55° aniversario del Círculo Abruzzese de Campana

El intendente Sebastián Abella acompañó este domingo el festejo por el 55° aniversario del Círculo Abruzzese de Campana y destacó su labor para mantener viva la cultura y las tradiciones italianas en nuestra ciudad.

El jefe comunal celebró tan significativa fecha junto a miembros de la comisión directiva, encabezada por su presidenta, Patricia D’ Antonio, socios y autoridades de otras ciudades que integran la colectividad abruzzo.

También estuvieron presentes la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, y el director de Entidades de Bien Público, Luis Costa.

Durante la celebración, los presentes compartieron un plato típico de pasta y disfrutaron de la música y la danza con la tradicional tarantela, que llenó de alegría y color la jornada.

Abella destacó la trayectoria de la institución en la ciudad y su labor por sostener la identidad cultural y las tradiciones italianas.