Otra persona se arrojó del puente y ya van diez en los últimos diez meses

En la tarde de ayer se registró otro suicidio en el puente Zárate- Brazo Largo. Se trató de una mujer que se arrojó desde lo alto de la estructura hacia el río; muriendo al instante.

Ya se contabilizan diez suicidios desde el puente en los últimos diez meses; lo que lleva a que el puente adquiera una nueva connotación y represente una preocupación para las autoridades locales.

“Puente de la muerte” se denomina al puente de hierro ubicado en la zona de “El Bajo”, en el cruce de San Lorenzo y Comercio. Este puente era parte de la red perteneciente al ferrocarril Urquiza, en la época en que aún no estaba construido el Puente Zárate- Brazo Largo. Lleva este nombre pues, según comentan los lugareños de este lugar, en varias ocasiones la gente cruzaba por el puente, para cortar camino, para ir al frigorífico Smithfield. Pero apuraban la prisa cada vez que caminaba por allí arriba para que no los sorprendiera el tren. Bueno, muchas veces eran sorprendidos a mitad del angosto puente y no quedaba otra opción más que tirarse del puente, de otra manera, la persona sería atropellada y aplastada por el tren. Al tirarse del puente esperaban, de alguna manera, sobrevivir, pero no lo lograban por sus aproximados diez metros sobre la calle San Lorenzo. El otro puente tiene 50 metros de altura, sobre el Río Paraná de Las Palmas y es un ícono de Zárate. Tal símbolo, en los últimos meses, se tiñó de “oscuro”, de fatalidades evitables. Y no son sus recurrentes accidentes o los camiones que se caen de su estructura, o un barco que embiste un pilote; son las situaciones de gente que, adrede, se arrojan al vacío. Allí hay voluntades manifiestas de quitarse la vida y no fueron detenidos, persuadidos a tiempo. Sin red, sin contención”.

El relevamiento de los suicidios, es de diez suicidios en los últimos diez meses.

UN TRISTE RELEVAMIENTO

A mediados de abril del 2022 todos recordarán a dos hermanos que se arrojaron desde el puente. Oriundos de la ciudad entrerriana de Larroque, de 56 y 59 años.

Abandonaron su Ford Focus blanco, abierto y con la documentación de las dos personas sobre el puente y se arrojaron desde el “segundo puente”, desde el Urquiza, al Paraná Guazú. “Se tomaron de la mano y se arrojaron del punto más alto del puente, entre 40 y 60 metros de altura”, confirmó Prefectura Zárate.

Tres meses más tarde, una mujer de aproximadamente cincuenta años de edad, paró su auto sobre el puente, puso balizas y se arrojó sin miramientos. Su automóvil quedó encendido y con las llaves puestas en el lugar.

A mediados de septiembre de ese año, otro hombre de 55 años se arrojó desde el puente.

Ocasionales testigos lo grabaron cuando el hombre deambulaba por el puente en horas de la mañana y advirtieron que, “nadie se acercó para ayudarlo”.

La víctima era de Lima.

Este año, tan difícil y con tantos casos, generó que la ONG “Tu Esperanza de Zárate”, que brinda asistencia y trabaja en la prevención del suicidio, colocara carteles con el teléfono de la entidad sobre las columnas del puente peatonal; 3487-589876, con la leyenda “Todo mejorará, regresa a casa”.

Luego, el 25 de mayo del año pasado, un hombre intentó arrojarse del Puente Zárate- Brazo Largo pero una dotación de Bomberos Voluntarios lo rescató.

El individuo fue advertido, de manera casual, por personal de Caminos del Río Uruguay que lo aseguraron con una faja para luego dar aviso de la situación. Con respecto al trabajo de los bomberos debieron cortar una baranda para posteriormente ponerlo a resguardo. Un mes más tarde, un joven se arrojó desde el puente Zárate Brazo Largo. “El muchacho que se tiró era buscado por una mujer y personal de Prefectura. Cayó a diez metros de donde estábamos pescando y enseguida dimos aviso a Prefectura”, contó un testigo del suicidio mientras se encontraba pescando en costanera.

El 18 de octubre de 2024 se produjo otro suicidio. Un hombre detuvo su Chevrolet Vectra, bajó y se tiró al vacío. El hombre cayó del lado de la colectora de ruta 12 del peaje a pocos kilómetros del río.

El cuerpo fue identificado como Andres Gustavo Tessitore de 50 años, domiciliado en Zárate.

El 27 de noviembre del año pasado, otro suicidio. Un automóvil Volkswagen Polo fue encontrado detenido, con el motor en marcha, después del peaje, pero sin ocupantes en su interior.

El aviso llegó al Comando de Operaciones local, que rápidamente alertó a las fuerzas de seguridad.

Gracias a las cámaras de Gendarmería ubicadas en el complejo, se pudo observar a un hombre arrojándose a las aguas del Paraná desde esa ubicación.

Finalmente, el pasado 21 de marzo otro hombre se arrojó del puente; frente a la Costanera Sur. Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de una persona sobre el puente antes del trágico desenlace.

En la actualidad, se trata del tercer suicidio en lo que va del mes y el segundo en el que una persona se arrojó del puente.