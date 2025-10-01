El gobierno nacional oficializó la privatización de Atucha

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 695/2025, norma que marca el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

NA SA es la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país, por lo que el decreto innova en la estructura jurídica de esa empresa, permitiendo la venta de acciones a inversores privados, a la vez que asigna -mediante un Programa de Propiedad Participada- a los empleados. El Estado Nacional, reza el decreto mantendrá la mayoría accionaria.

Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79 % por el Estado nacional, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (ENARSA).

¿QUE CAMBIA?

Ahora, el decreto permite vender el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional y, a la vez, implementar un Programa de Propiedad Participada del 5 %, cuyos beneficiarios serán los trabajadores. El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 %, asegurando control mayoritario.

El mismo decreto establece que ENARSA transfiera el 1 % de sus acciones en NA SA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en ENARSA.

SITUACION DE LA EMPRESA Y EL PORQUE DE LA PRIVATIZACION

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.

EN QUE SE FUNDA EL DECRETO

El Ejecutivo sostiene que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027, de lo que se informó en nuestra edición de ayer martes), completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II y reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.

QUIEN EJECUTARA EL PROCESO DE PRIVATIZACION

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.

El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.

REALIDAD LOCAL

La semana pasada, lo reflejamos en nuestra edición del día sábado, se llevó a cabo un cabildo abierto en el Sindicato de Luz y Fuerza, de De la Torre 1760, Zárate, en donde los sectores gremiales y político, se manifestaron en contra de la privatización bajo dos argumentos centrales: la empresa es superavitaria y estratégica y la privatización afecta la soberanía nacional.

Además, la convocatoria multitudinaria sugirió el comienzo de una oposición a la medida en varios frentes.

AGUSTINA PROPATO

La diputada Agustina Propato, que viene ocupándose del tema, sostiene que el verdadero objetivo es geopolítico. La legisladora ha sostenido que “la privatización de NA SA es una exigencia de la geopolítica” y “que se está resignando el interés nacional, desmantelando el plan nuclear. No se busca el rédito económico”. Sostuvo también que “Ya sabemos cuáles son los condicionamientos del FMI: la desactivación del Plan Nuclear”.

En declaraciones a este diario dijo “Yo creo que el negocio es la desactivación del Plan Nuclear.

Y creo, ojalá me equivoque, ojalá esté profundamente equivocada, que ese decreto va a aparecer. Porque no va a estar persiguiendo un negocio económico o comercial, va a estar persiguiendo un objetivo que tiene que ver con una pretensión o una exigencia de la geopolítica. Esta geopolítica que hoy nos encuentra en un alineamiento bobo por parte de la Argentina, que claramente está resignando el interés nacional.

Esto es ostensible. Desmantelar el plan nuclear es poner el interés nacional realmente en el subsuelo” concluyó.

ACLARACION: CONVENIOS ENTRE NA SA Y MUNICIPIO DE ZARATE

Con relación a la nota publicada en nuestra edición del lunes 29, en la que se hacía referencia al futuro de la relación NA SA con el Municipio, sobre todo por la evolución de los acuerdos suscriptos entre ellas, tanto fuentes de la empresa como del municipio, fueron enfáticas en ratificar que los convenios están vigentes, y en plena etapa de cumplimiento y ejecución de los mismos.

Ambas, además hicieron un amplio resumen del contenido de lo que las vincula y que se circunscribe al Acuerdo Marco de Cooperación y Tributación (Ordenanza 5145 y Decreto 546), mediante el cual la empresa se comprometió a destinar 382.400 módulos mensuales al financiamiento de obras de infraestructura y mejora de servicios públicos en la localidad de Lima y en Zárate.

Bajo este marco, se celebraron tres Acuerdos Específicos 2024: uno referido al Hospital Intermedio de Lima, otro al asfaltado y uno, el tercero, relacionado con el Centro de Emergencias.

Ambas partes destacaron que los acuerdos se vienen cumpliendo y ejecutando en los plazos y mediando los aportes y compromisos previstos por la empresa oportunamente, destacándose que la cooperación trasciende lo tributario para transformarse en un programa sostenido de inversión social, con impacto directo en la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo urbano de Lima y Zárate por la relevancia de las obras en proyecto y en curso.