La Escuela Municipal de Arte visitó emblemáticos teatros y centros culturales de CABA

La Escuela Municipal de Arte realizó su primer viaje educativo para conocer emblemáticos teatros y centros culturales situados en Capital Federal.

El contingente estuvo integrado por alumnos y docentes de la carrera “Artes Escenotécnicas”, que se dicta en el Edificio 6 de Julio bajo la dirección Ana Dragone.

En este marco, visitaron el Museo Benito Quinquela Martin; la Fábrica del Teatro Colón; el Museo de la Fundación PROA y el Teatro Colón, donde conocieron sus distintos salones y escenarios principales.

Desde la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio resaltaron la importancia de esta experiencia para fortalecer la formación de los estudiantes, acercándolos a espacios culturales de gran relevancia y brindándoles la posibilidad de ampliar sus conocimientos en contacto directo con el patrimonio artístico nacional.