Mas de cien estudiantes visitaron el museo Quinta Jovita en la tarde del martes

Dentro del Proyecto CAMINATAS CULTURALES organizado por Inspección de Educación Artística Bajo la premisa “Las ciudades son libros que se leen con los pies” en el marco de las Semanas de las Artes la Inspección de Educación Artística del Distrito Zárate organiza Caminatas Culturales, para que los estudiantes de nivel secundario, modalidad adultos y los Centros Socio Comunitarios se apropien de los espacios que forman parte de nuestros bienes culturales. En esta oportunidad en la tarde noche del martes se realizó una visita al Museo Histórico Municipal Quinta Jovita siendo recibidos por el director de la institución Prof. Sergio Robles quien les dio la bienvenida y las palabras de la inspectora Prof. Marcela Marozzini sobre el objetivo de la visita.

El recorrido que hicieron los más de ciento veinte estudiantes acompañados de sus docentes comprendió las salas de historia, el patio y los jardines a partir de la atención con todos los sentidos y en clave artística. Esta experiencia fue particularmente valiosa en tanto que significó un acercamiento entre el Museo Histórico y las instituciones educativas barriales de los Centros Socio Comunitarios Don Bosco y Valdocco, los CEA 703, 704, 707, 709, 710 y 712, el EPJA 702 y los alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria 22 orientada en Artes Visuales.