Central Buenos Aires jugara el Regional Federal

Luego que Belgrano decidiera no participar en el Torneo Regional Federal Amateur los dirigentes del Club Central Buenos Aires se movieron rápidos para gestionar una licencia deportiva (la misma que el Consejo Federal le había otorgado a Belgrano) para poder tomar parte en la próxima edición del Torneo Regional.

De ésta manera la Liga Zarateña contará con dos representantes en el Regional, que serán Lima FBC y Central Buenos Aires.

El Campeonato organizado por el Consejo Federal estará comenzando el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de Octubre.

VILLA MASSONI O VILLA FOX LAS OPCIONES PARA LA LOCALIA

Lo que por el momento no está confirmado en el estadio donde Central Buenos Aires jugará sus partidos de local ya que las opciones serían el Estadio “Luis Vallejos” del Club Belgrano o el Estadio “Mario Losinno” de Defensores Unidos.