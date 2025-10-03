Pese a la adquisición de un grupo inversor, sigue sin pagar salarios y totalmente parada

La situación laboral en Zárate es complicada.

Cameron despidió a diez trabajadores, Celulosa está en la quiebra, Nucleoeléctrica Argentina se privatiza y todos temen por sus puestos de trabajo y las centrales nucleares son un mar de incertidumbre.

Lo que en su momento fue una “isla” fértil hoy aparece como un caparazón rocoso sobre el mar.

El caso más resonante es Celulosa, que se vendió pero sigue sin producir ni abonar los salarios a sus trabajadores. Si bien apareció un nuevo accionista que se haría cargo de la compañía, hasta el momento se desconoce si la planta de Zárate va a continuar operando con normalidad y sin desvinculaciones.

MUCHO POTENCIAL INDUSTRIAL, POCO DESARROLLO

Tanto se ha hablado del corredor norte de la Panamericana, de sus beneficios, de su enclave geopolítico y del futuro de la industria logística y automotriz para la región que todo fue tomando aires grandilocuentes. Se ha llegado a pensar en Zárate como una “isla” dentro de la provincia de Buenos Aires.

Es que las industrias están, las intenciones, las inversiones y los recursos son palpables pero la geopolítica, la política internacional y la nacional parecen ir en detrimento del sostenimiento y desarrollo del capital industrial.

Finalmente, la industria no repuntó durante este año.

Por otra parte, la llegada de la autopartista Mirgor tampoco genera expectativas en función de que se ganan puestos de trabajo pero se pierden otros. O sea que todo se compensa. Al igual que la llegada de Mercedes Benz, que traerá sus propios empleados de Virrey del Pino.

Por lo que existe poco desarrollo aún con las exenciones impositivas planteadas por el intendente y ratificadas por el Concejo Deliberante.

La instalación de Mercedes Benz no será importante para los ciudadanos y para el sector sino se articulan acciones público- privada relacionadas al empleo, la producción, la educación y el mantenimiento de la infraestructura vial que hoy, en la Panamericana, está sin mantenimiento.

Por su parte, el actual gobierno nacional y, en función de promover la industria, lanzó el RIGI, un Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) Pero pocas empresas consultaron en Zárate. De hecho, Mercedes Benz se instaló sin tener en cuenta el RIGI, sancionado posteriormente.

Por su parte, diversas cámaras industriales de la provincia han coincidido en que los desafíos del sector industrial son muchos, en cuanto al presente y al futuro inmediato y no existe un Estado presente a nivel nacional, un promotor de inversiones a nivel provincial y un Estado gestor en educación y empleo a nivel local.

Los altos costos logísticos, la política cambiaria y la economía global que tiende al proteccionismo con las tarifas impuestas por Estados Unidos.

Por lo tanto, para los trabajadores está siendo un año más que complicado ya que los que ostentan trabajo en blanco, han perdido contra la inflación con sus salarios. Muchos gremios cierran paritarias “a la baja” o no están pudiendo cerrar un número conveniente.

Los propios gremios están paralizados en sus actividades sociales o de expansión de servicios; toda la energía está centrada en mantener las fuentes laborales y tratar de firmar recomposiciones salariales acorde a la inflación.

Esto es causa y consecuencia de la caída del consumo producto de la recesión, la falta de dólares y de algunos de los insumos industriales que se fueron flexibilizando. Pero el sector industrial enfrenta una situación crítica.

En Zárate el sector químico y petroquímico, que trabajó durante la pandemia, no es la excepción, como tampoco lo es la industria automotriz con muchos retiros voluntarios planteados por Toyota.

En el caso de las cerveceras, estas empresas adelantaron vacaciones a la espera de que en esta “temporada alta” (primavera- verano) se venda más alcohol pero la situación sigue siendo tensa por la baja de las ventas.